Çocuk parkları kontrollü normalleşme öncesi dezenfekte edildi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 ayrı dezenfeksiyon ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa'da bulunan parklar ve sosyal donatı alanlarında bulunan çocuk oyun grupları, kauçuk zeminler, spor aletleri, banklar ve yeşil alanlar özel solüsyonlar kullanılarak mikroplardan arındırıldı.

“Çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tam kapanma ile yayılma hızı büyük oranda düşürülen salgının kontrollü normalleşme sürecinde yeniden yükselmesinin önüne geçebilmek amacıyla belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Yüksel, “Çocuklarımız ve büyüklerimizin kontrollü normalleşme sürecinde Süleymanpaşa'nın dört bir yanında bulunan parklarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için ciddi bir çalışma yürüterek parklarımızda detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Salgınla mücadelemize birçok alanda devam etmekle birlikte, özellikle havaların ısınmasıyla evde tutmakta zorlandığımız çocuklarımızın sağlığını çok daha fazla önemsiyor ve onlara daha fazla oyun alanları yaratmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizden de hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlığı açısından, parklarımızda vakit geçirirken kişisel tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum” açıklamasında bulundu.