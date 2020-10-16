Çocuk parklarının onarımı sürüyor

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi ilçe genelinde çocuk oyun parklarında temizlik, çevre düzenlemesi, ot biçimi, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi, her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların gönüllerince koşup oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanında bulunan çocuk oyun parklarına bakım yapmaya devam ediyor. Ergene'de geleceğin teminatı olan çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı ihmal edilmiyor. Yapılan tadilat, bakım ve onarım çalışmalarında oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken, kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bulunduğu parklarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içinde periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde ki aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar, sorunlar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parklarında bulunan oyun grupları ve spor aletleri eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımının yanı sıra parklarda ot biçme, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor. Daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene için temizlik çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında başlayan Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.