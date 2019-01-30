Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2 bin 180 Süleymanpaşalı'ya destek

Tekirdağ'da yaklaşık 3 yıl önce kurulan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 860'ı çocuk olmak üzere toplam 2 bin 180 kişiye ruhsal ve zihinsel destek sağladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü binasında hizmet veren Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi, 3 yıllık süreçte 2 bin 180 danışan ile toplam 3 bin 50 görüşme yaptı.

Tüm çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor

Ailelere yönelik 5 kez seminer düzenleyen Merkez, çocuklar için de 24 kez etkinlik yaparak 307 çocuğa ulaşırken yaptığı tüm çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Merkez hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi olarak her yaş grubunu düşünen hizmetler yapmayı görev olarak edindiklerini belirtti. Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan öncelikle 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine daha mutlu ve huzurlu bir gelecek sağlamak için kuruldu. Merkezimiz ücretsiz olarak koruyucu ruh sağlığı hizmeti veriyor. Ruhsal ve zihinsel açıdan gelişimin en hızlı olduğu dönem olan 0-6 yaş öncelikle olmak üzere uzman psikoloğumuz çocuklarımız ve ailelerimizin yanında oluyor. Bizler de huzur ve mutluluğun her yaş grubundan hissedilebildiği, yaşam kalitesi yükseltilmiş mutlu bir Süleymanpaşa için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.