İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Huzur Evi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Mustafa A. (16) yönetimindeki 34 DF 3095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.


Kazada, sürücü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.Ç. (15) ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.