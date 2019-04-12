Çocuklar 2. kez enerji tasarrufunu resmedecek

Ş. (TREDAŞ) ilkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışmasıyla gelecek nesillerin enerji tasarrufu bilincine katkı sağlıyor.

Ş. (TREDAŞ) çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişebilmesi için geçtiğimiz yıl ilk adımını attığı projeyi geleneksel hale getirdi. Bu yıl Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli genelindeki resmi/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik 2'ncisi düzenlenen “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışması çocukları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

TREDAŞ, projeyle gelecek nesillerin büyüdüklerinde yaşadıkları alanın ve Türkiye'nin enerji tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 25 Mart-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılan öğrenciler, enerji tasarrufunu anlattıkları eserlerini kendi okul müdürlüklerine teslim edecek. Okul müdürlükleri de eserleri posta ile TREDAŞ'a ulaştıracak.

Yarışmaya başvuran eserler, TREDAŞ sorumluluğunda belirlenen jüri ve konunun uzmanları tarafından değerlendirilecek. Kazanan yarışmacılar, 7 Mayıs tarihinde www.tredas.com.tr adresinden duyurulacak. Dereceye giren çocuklara bisiklet, scooter ve tablet hediye edilecek.

Ayrıca sergilenmeye değer eserlerden oluşan bir resim sergisi de açılacak.