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Çocuklar enstrümanlarına kavuştu

Tekirdağ’da, ‘Yaptığım İşte En İyisiyim’ Projesi kapsamında oluşturulan “Enstrüman Grubunda” yer alan çocuk ve gençlere enstrümanları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda takdim edildi.

Tekirdağ'da, ‘Yaptığım İşte En İyisiyim' Projesi kapsamında oluşturulan “Enstrüman Grubunda” yer alan çocuk ve gençlere enstrümanları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda takdim edildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde ‘Yaptığım İşte En İyisiyim' Projesi kapsamında oluşturulan “Enstrüman Grubunda” yer alan çocuk ve gençlere enstrümanları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda takdim edildi.


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın'ın katıldığı törende, "Enstrüman Grubunda" yer alan kursiyerler müzik dinletisi sundu. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.

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