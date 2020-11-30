Çocuklara hijyen ve boyama seti

Süleymanpaşa'da eğitim gören binlerce çocuğun korona virüsü salgınından korunabilmesi, maske kullanma ve hijyen alışkanlığı kazanabilmesi amacıyla hazırlanan ve üzerinde gülümseyen yüz görseli bulunan 3 adet maske, kolonya, dezenfektandan oluşan hijyen paketleri, okulların salgının şiddetini arttırması nedeniyle kapatılmasından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Ayrıca içerisinde deprem, ilkyardım, trafik ve hijyen eğitimi temalı boyama kitapları ile Rumeli İskelesi yapbozunun bulunduğu eğitim setleri de öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bırakıldı.

Başkan Yüksel bizzat teslim etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte, belediye bünyesinde üretilerek özel ambalajla paketlenen hijyen setleri ile eğitici boyama kitabı setlerini Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'yı makamında ziyaret ederek bizzat teslim etti. Yüksel, ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla ile önümüzdeki süreçte işbirliği ile gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“Velilerimiz okullarından teslim alabilir”

Çalışmayla ilgili bilgilendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen setlerin okullara dağıtılacağını, dileyen velilerin okullardan teslim alabileceklerini belirtti. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, ilçemiz genelindeki tüm ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuklarımıza vermek üzere kendi bünyemizde hazırladığımız maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen setleri ile deprem, ilkyardım, trafik ve temizlik konulu boyama kitaplarımız ve Rumeli İskelesi yapbozundan oluşan paketlerimizi, okulların tatil olması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Velilerimiz çocuklarımız için hazırlanmış hijyen setlerini okullarından alabilir” diye konuştu.