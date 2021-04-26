İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada

Tekirdağ’da 3 çocuk, bir apartmanın bodrum katında duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da 3 çocuk, bir apartmanın bodrum katında duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı.


Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Aksu Sokak'taki bir apartmanda hırsızlık olayı gerçekleşti. Çocuk yaşta iki şahsın bir apartmana girerek bisiklet çaldığı olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Çalınan bisikletin 2 bin TL değerinde olduğu öğrenilirken, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren çocukların ise yaşlarının küçük olması dikkatlerden kaçmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.