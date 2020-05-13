Çocukların sokağa çıkma sevinci

Tekirdağ'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir ayı aşkın süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, verilen iznin ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar korona virüs salgının son bulmasını istedi.

Malkara ilçesinde 4 saatlik izni değerlendirmek isteyen çocuklar aileleriyle parklara akın etti. Şehitlik Parkı civarında bulunan 23 Nisan parkını gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Sevinçli olduklarını ifade eden Ali Cezveci, İsmail Berk Işık, İsmet Mandal, Oktay Işık ve Melik Abdülbaki Demir, verilen izin için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, “Bir ayı geçti ilk kez dışarı çıkıyoruz. Bu izin bize çok iyi geldi. Korona virüsün bitmesini istiyoruz” diye konuştular.

“Birbirimizin kuyusunu kazarsak, bunun arkası kesilmez”

Kızını parka getirdiğini ifade eden Zehra Bıyıklı da, “Uzun bir zaman sonra çocuğumuzu dışarı çıkardık. Biraz daha insanlığımıza manevi desteğimizi verirsek, tövbe edersek, Allah da bunu en kısa zamanda kaldıracağına inanıyorum. Fakat insanlar birbirinin kuyusunu kazarsa bunun arkası kesilmeyecek diye düşünüyorum” dedi.