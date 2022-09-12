Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde parktaki çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağzına getirdi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parktaki çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağzına getirdi.
Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda 2,5 metre yüksekliğindeki ahşap barakaların üzerine çıkarak barakadan barakaya atlayan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan tehlikeli gösterilerine devam etti.
Çevredekiler, kimsenin uyarılarını dikkate almayan çocuklardan birinin düşerek yaralanabileceğini belirterek, önlem alınmasını istedi.