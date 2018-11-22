Çokal Barajı Su Birliği Genel Kurul toplantısı

İbrahim İçöz, Tekirdağ Belediyesi Meclis Üyeleri Ömer Faruk Küçük, Hüseyin Akkoç ve Cem Özkan ile birlikte Çokal Barajı Su Birliği Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Toplantı Gelibolu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Çokal Barajı Su Birliği Başkanı M. Mustafa Özacar başkanlığında Gelibolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Birliğe üye diğer ilçe ve belde yetkililerinin katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

TESKİ Genel Müdürlüğünün Şarköy ilçesine Çokal Barajından su temin etmesi sebebiyle bulunduğu toplantıda, su birliğinin bütçesi kabul edildi. Tarifelerin görüşülmesi esnasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ adına toplantıya katılan meclis üyeleri sözlü önerge verdi. Önergede Çokal Barajı Su Birliğinin yönetiminde olan barajdan alınan suyun birim fiyatına zam yapılmaması talep edildi. Önergenin değerlendirilmesi sonucunda su birim fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi kararı alındı.