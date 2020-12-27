Çöp konteynerleri ve toplama araçları her gün arındırılıyor

Hastanelere izolasyonlu kabin ve sedyeler, parklara sosyal mesafeli banklar, cadde ve sokak dezenfeksiyonu, dezenfektan çeşmeleri, maske dağıtımı, bilgilendirme çalışmaları gibi çok sayıda çalışmanın yanı sıra cuma namazları öncesi cami dezenfeksiyonu, tek kullanımlık seccade dağıtımı, pasajlar, semt pazarları dezenfeksiyonu gibi sosyal bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla da adından söz ettiren Süleymanpaşa Belediyesi, aynı zamanda çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarını da titizlikle dezenfekte ederek hem halk sağlığını korumak hem de sahada çalışan personelin salgına yakalanma riskini ortadan kaldırmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çöp konteynerlerinin belirli aralıklarla düzenli olarak dezenfekte edilmesinin yanında çöplerin toplanması için kullanılan taşıt ve araç gereçler de her gün mesai öncesi ve bitiminde arındırılarak salgın riski en aza indiriliyor.