Çöp konteynırı alev alev yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çöp konteynırı bilinçsizce dökün soba külleri nedeniyle alev alev yandı.

Cadde ve sokaklara konulan çöp konteynırlarına vatandaşların bilinçsizce döktüğü ateşli soba külleri, konteynırların alev alev yanmasına sebep oluyor. Son olarak Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, çöp konteynırına dökülen sönmemiş soba külleri alev aldı. Alev alan çöp konteynırı vatandaşları da tedirgin etti. Çöp konteynırının içerisindeki çöplerin yanarak etrafa kötü koku yaydığı da belirtildi. Yanan konteynerlerin milli servet olduğunu kaydeden duyarlı vatandaşlar ise, “Çöp konteynırları kullanılamaz hale geliyor. Hem biz vatandaşlar, hem de belediye temizlik personeli mağdur oluyor. Soba kullanan evler ve kalorifer ateşçilerimiz küllerini söndürsünler. Sönmeyen küller yangına neden oluyor ve bu sebeple de çöp konteynırları kullanılmaz duruma geliyor. Devletin, milletin parası boşa gidiyor. Çöp konteynırına sönmemiş kül atılmamalı” dedi.