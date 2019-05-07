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Çöp yığınları ortadan kaldırıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde Aydoğdu Mahallesi’nde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde Aydoğdu Mahallesi'nde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Aydoğdu Mahallesi 13 Kasım İlkokulu civarında ve yakın çevresinde bulunan cadde ve sokakların daha sağlıklı hale getirilmesi adına gerçekleştirilen çalışmada bölgede ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına kötü görüntüye neden olan çöp yığınları ortadan kaldırıldı. Hijyenik yaşam alanları oluşturmak ve temiz bir kent düşüncesiyle boş arazilerde ve kaldırım üzerlerinde oluşturulan görüntü kirliliğine sebep olan kağıt ve plastik hurda depolama alanları ile evsel atıklar da Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince yerinden alınırken boşalan arazide temizlik çalışması da yapıldı.

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