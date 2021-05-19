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Çoraptan 148 fişek eroin çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorabın içerisinde gizlenmiş 148 fişek eroin bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorabın içerisinde gizlenmiş 148 fişek eroin bulundu.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bölgede polisi fark eden iki şüpheli bir anda kaçmaya başladı. Kaçan iki şahsın bulunduğu civarda yapılan aramalarda, çorap içerisinde gizlenmiş vaziyette 148 fişek eroin ele geçirildi.


Konuyla ilgili olarak kimlikleri tespit edilen firari Ç.Z. ve E.Y. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

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