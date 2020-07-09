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Çoraptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ağaçlık alanda yapılan aramada çoraptan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ağaçlık alanda yapılan aramada çoraptan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince Çorlu İlçesi Cemaliye Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis çalışmasında tespit edilen 1 şahsın üzerinde ve bulunduğu ağaçlık alanda yapılan aramada çorabın içerisinde fişeklenmiş halde 48 fişek uyuşturucu maddelerden eroin ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yaşı küçük bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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