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Çorlu Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ birincisi oldu

Tekirdağ il genelinde düzenlenen Liseler Arası Puanlı Atletizm Yarışması’nın birincisi Çorlu Anadolu Lisesi oldu.

Tekirdağ il genelinde düzenlenen Liseler Arası Puanlı Atletizm Yarışması'nın birincisi Çorlu Anadolu Lisesi oldu.


Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalarda il birinciliğini okullarına ve Çorlu'ya kazandıran sporcu öğrenciler Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün'ü makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Ziyarette okul müdürü Bülent Kaya ile okulun beden eğitimi öğretmenleri de yer aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

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