Çorlu Atatürk Evi'nin temeli atıldı

Çorlu Belediyesi tarafından projelendirilen ve Çorlu halkının katkılarıyla inşa edilecek olan Atatürk Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Ali Dursun, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ NKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bağış yapan kuruluş ve vatandaşlarla çok sayıda Çorlulu katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yaparak bu anlamlı günde Atatürk'ün hatırasını yaşatmaktan ve gelecek kuşaklara aktarmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Mustafa Kemal, vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutandı. Onun en büyük ideali, Türk ulusunun en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Memleketin mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davası idi. Ve bu uğurda bir ömür harcadı” dedi.

Çorlu'ya yapılacak olan Atatürk Evi'nin temel atma törenini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir sevinç duyduklarını belirten Başkan Sarıkurt, “Bugün tüm Türk halkı için unutulmaz bir gün. Ata'mızı sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım tarihinin 81. yıl dönümünde Atatürk Evi'mizin temelini atıyoruz. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde onun hatıralarını yaşatmak için önemli bir projeye imza atıyoruz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından dua okunarak kurban kesimi gerçekleşti. Protokol üyelerinin sahnede hep birlikte butona basmasıyla Atatürk Evi'nin temeli atıldı. Dev ekrana yansıtılan Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile yankılanan tören alanı konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Temel atma töreninin ardından ikram dağıtımının yapılmasıyla program sona erdi.