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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Çocuklarımızın gülüşleri saklı kalmayacak"

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki çocukların düşlerini gerçeğe dönüştürmek istediklerini ifade etti.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mutlu çocukların yaşadığı bir kent arzu ettiklerini belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve biz geleceğimizi emanet aldığımız çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve bunu yaparken de mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


İnsan haklarına saygılı, barışçıl, hoşgörülü, sevecen ve kardeşlik duygularıyla büyüyen çocukların tüm dünyayı yeniden şekillendireceğine inandığını söyleyen Başkan Sarıkurt, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözlerinde olduğu gibi geleceğin güvencesi olan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.


"Çorlu'da çocuklarımızın düşlerini gerçeğe dönüştüreceğiz" diyen Sarıkurt, "Kentimize onların gözünden de bakacağız. Onlarla ilgili önemli projelerimizi hayata geçirip çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunacağız. Doğa ile iç içe rahatça oyun oynayabilecekleri ve akranlarıyla sosyalleşebilecekleri daha çok yeşil alan ve park üreteceğiz. Çorlu'da çocuklar bilimle iç içe, özgüvenli ve mutlu olacak. Çocuklarımızın gülüşleri saklı kalmayacak" dedi.

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