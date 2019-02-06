Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Gençler gelişecek Çorlu daha da güzelleşecek”

"Gençlerimize yakışır dinamik bir kent için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Bütün ümidim gençliktedir' sözünün bilinciyle ve onun Türk gençliğine olan inancıyla bizler de gençlerimize güveniyor ve birlikte Çorlu'muza iz bırakmak istiyoruz" diyen Başkan Sarıkurt, "Gençlerimiz geliştikçe Çorlu'muz daha da güzelleşecek. Yeni nesil belediyecilik anlayışımızla gençlerin dinamik kimliklerini ön plana çıkararak onların Çorlu'ya iz bırakmasını sağlayacağız. Gençlerimizin bilimsel, teknolojik, sanatsal, gelişmelere ve değişimlere açık araştıran, üreten bireyler olmalarına destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Onlara değer verdiğimizi hissettirerek ihtiyaçlarına ve önerilerine ortak olacağız diyen Başkan Sarıkurt, “Gençliğin bağımlılıktan uzak durması konusunda en aktif şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençliğin bilimle iç içe olmasını sağlayarak kent yönetimine destek olmalarını teşvik edecek ve genç beyinlerle genç projeler üreteceğiz. Gençler gelişecek, Çorlu değişecek ve daha da güzelleşecek” diye konuştu.

Gençlerin büyük kazanımlar elde edeceğini belirten Başkan Sarıkurt, “Gençler bu kentte eğlenecek ve kendilerini de geliştirecek. Şehrimizde doğup büyüyen, eğitim almak için Çorlu'muzda ikamet eden gençlerimiz, onlar için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılarak enerjilerini doğru yönde harcamış olacaklar, bu faaliyetlere katılarak şehrimizin geleceğine dair katkıda bulunacaklar. Gençlerimizin bunları yaparken mutlu olacakları ve mutlu olarak yaşayacakları bir kent hayal ediyoruz. Aynı zamanda geleceklerine dair büyük kazanımlar elde edecekleri bir kent olacağız” şeklinde konuştu.