Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'da yer alan otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelerek Çorlu'nun geleceği ile ilgili istişarede bulundu. Başkan Sarıkurt, “Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız” dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'da yer alan konaklama sahipleriyle ve işletmecileriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda gerçekleşen toplantıya 20'den fazla otel ile pansiyonun sahibi ve işletmecisi katıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un öncülüğünde gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcısı Adnan Kum, Zabıta Müdürü Birol Uçar ve Özel Kalem Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu da hazır bulundu.

“Çorlu cazibe merkezi haline gelecek”

Toplantıda kente gelen turistlerin ve misafirlerin nasıl daha iyi ağırlanabileceği, uzun süreli konaklayan öğrencilerin nasıl şehirden daha iyi faydalanabileceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Çorlu'ya gelen misafirlerin ve öğrencilerin kentten beklentisinin ne olduğu hakkında uzun uzun istişare edildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kentin tanıtımı ile ilgili yapılan belediye çalışmalarından bahsederek, Çorlu'yu gelecek zamanlarda cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

“Şehrimize katkı sağlamalıyız”

Başkan Sarıkurt toplantıda şunları söyledi:

“Hepimiz Çorlu'da yaşıyoruz. Bu şehre katkı sağlamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Elbette kentimizi geleceğe taşımayı en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Fakat geleceğin yanı sıra geçmişi de göz ardı etmememiz gerektiğine inanıyorum. Çorlu'nun tarihini, tarihsel yapılarını, hikayesini ve geçmişten bugüne hangi aşamalardan geçtiğini hem kentimizde yaşayan halkımızın daha iyi bilmesini hem de kentimize gelen misafirlerin öğrenmesini istiyoruz. Çorlu'ya hem tarihsel hem de geleceğe yönelik değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Siz değerli otel ve pansiyon sahiplerinin/işletmecilerinin gözünden kentimize farklı bir açıyla bakmamız gerektiğine inandığımız için bir araya geldik.”

“Hep birlikte umut olacağız”

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilerleyen günlerde tüm Çorlu halkına müjdeli bir haber vereceklerini açıklayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Siz değerli vatandaşlarımızla el ele vererek hep birlikte umut olacağız.” dedi.

Konaklama tesisi sahipleri ve işletmecilerinin tek tek görüşlerini belirtmelerinin ve Başkan Ahmet Sarıkurt ile görüş alışverişinde bulunmalarının ardından toplantı sona erdi.