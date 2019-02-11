Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Çorlu tarihini gün yüzüne çıkarabilmek adına Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün tarihi çeşmeleri yeniden işler hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerli ve ulusal değerlere önem veren belediyecilik anlayışından ödün vermeden çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, Çorlu'nun tarihi çeşmelerinden eskiden olduğu gibi yeniden su akması ve halkın kullanımına açılması için çalışmalarını titizlikle devam ediyor.

Çeşmeler Kullanıma Hazır

Çorlu'ya ait Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü envanterinde tescilli 7 adet çeşme bulunduğu, bu çeşmelerden Koruma Bölge Kurulunca; Mustafa Ağa (Sinandede) Çeşmesi, Hastane Çeşmesi, Çoban Çeşmesi, Tavanlı Çeşme'nin projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce onay süreçlerinin tamamlandığı ve Çorlu Belediyesi tarafından bu dört tarihi çeşme restore edilip hizmete sunulmaya başlandığı ifade edildi.

Paşa (Yeni) Çeşmesi için izni beklenilmekte olduğu belirtilirken, onay süreci tamamlanmayan bir diğer çeşme olan Çukur Çeşme'nin ise kurul kararı doğrultusunda Tekirdağ Müze Müdürlüğü gözetiminde Mart 2018 tarihi içerisinde çeşme yalağı için araştırma kazıları yapılmasına karar verildiği belirtildi.

"Kültür Varlıklarımızı Her Zaman Koruyacağız"

Onay beklenen çeşmeler hakkında açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Kültür Varlıklarının restorasyonu için işlemlerin uzun ve zahmetli olduğu herkes tarafından biliniyor. Çukur Çeşme ve Paşa (Yeni) Çeşmesi'nin onaylarının ardından diğer iki çeşmemizin de kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın su ve temizlik ihtiyacını karşılaması amacıyla yeniden hayata kazandırılması için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.