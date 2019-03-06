Çorlu Belediye Meclisi seçimden önce son defa toplandı

Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Başkan Sarıkurt, yerel seçimlerden önce gerçekleştirilen son meclis toplantısında belediye meclis üyeleri ile belediye çalışanlarına hitaben bir konuşma yaptı. Çalışmalarından ötürü meclis üyeleri ile çalışanlara teşekkür eden Başkan Sarıkurt şunları söyledi:

"31 Mart 2014'te kıymetli Çorluluların bizlere layık gördüğü bu önemli görevde bize ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün sizlerle birlikte son belediye meclisimizi icra edeceğiz. Biraz hüzünlü ama güzel de bir gün olduğunu düşünüyorum. Sizlerle 5 yıldır Çorlu'muz için hep birlikte çalıştık, birlikte mücadele ettik. Bu süreçte çok karara imza attık, birçok projede omuz omuza çalıştık, Çorlu'muz için hep güzel şeyler yapmaya, halkımızı memnun etmeye çalıştık. El birliğiyle güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyorum. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Artık hepsini geride bıraktık. Şimdi geriye hepimiz için güzel hatıralar kalacak. Bu vesileyle tüm belediye meclis üyelerine, belediye personelimize çalışmaları ve emekleri için Çorlu halkı adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mart ayı olağan meclis toplantısında 2019 yılı pazar yeri devir ücretinin yeniden güncellenmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilirken, Mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan Sarılar Mahallesi'ndeki bir parselin İmar Affı kapsamında satışı hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ergene Belediye sınırları içerisinde yer alan, imar planlarında yol ve park alanında kalan Çorlu Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların yol ve park alanı olarak kullanılmak üzere Ergene Belediyesine devri hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oy birliğiyle kabul edilen meclis üyeleri Havuzlar Mahallesi'nin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Havuzlar Mahallesi'nde bulunan, uygulama imar planlarında park alanı olarak belirlenmiş alanda 63 metrekarelik alanın su kuyusu açılmak üzere Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.