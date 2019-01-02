Çorlu Belediyesi amatör spor kulüplerine yardım miktarını açıkladı

Amatör Spor Kulüplerine yardım konusunun da görüşüldüğü meclis toplantısında Çorlu Gençlerbirliğispor ile Trakya Balkanspor takımlarına yapılması öngörülen yardımlar kulüplerin liglerde mücadele etmediği gerekçesiyle iptal edildi. Bu doğrultuda daha önceden ayrılan 40 bin liralık kaynağı bu iki kulübe vermeyeceklerini kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt meclis üyelerini yardım miktarları konusunda bilgilendirdi.

"Bunlar belediye bütçesinin büyüklüğü ile ilgili rakamlar" diyen Başkan Sarıkurt, "Belediye bütçesinin büyüklüğünün binde 12'si kadar yardım yapılıyor. Bütçe neyi ifade ediyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Mevzuatla belirtilen rakamları ve sınırları kullanıyoruz. Sadece bahsettiğimiz 40 bin liralık rakam kalmış oluyor. Çorluspor 1947 kulübümüze geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi 140 bin TL, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 230 bin TL, Süper Amatör Küme'de mücadele eden Çorlu Kültürspor'a 25 bin TL, Çorluspor'a 25 bin TL, 2. Amatör Küme'de Paşaalanspor 10 bin TL, Yıldız Gençlikspor 10 bin TL, Rumelispor 10 bin TL, Korespor 10 bin TL, Yenicespor 10 bin TL şeklinde yardım gerçekleştireceğiz" dedi.

Öneri meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.