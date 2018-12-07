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Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısını tamamladı

Tekirdağ Çorlu Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı iki ayrı oturumda tamamlandı.

Tekirdağ Çorlu Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı iki ayrı oturumda tamamlandı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilen gündem maddeleri görüşüldü.


Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan birimler arası ödenek aktarması ve taşınmaz satışlarına ilişkin raporlar oy çokluğuyla, Yapı Kontrol Müdürlüğü 2019 ücret tarifesi ile zabıta personeline ödenecek olan maktu mesai ücretinin tespitine dair raporlar oy birliğiyle kabul edildi.


İmar Komisyonu'na havale eden imar plan notu düzenleme önergesine ilişkin rapor ise oy birliğiyle kabul edildi.

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