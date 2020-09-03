Çorlu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çordaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Kurulunda Belediye Başkanına temsil yetkisi verilmesi konusunu görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri, Tekirdağ Valiliği il Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6360 Sayılı Kanun kapsamında Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tahsisen Belediyemiz adına devredilen mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltme yoluna gidilerek özel siciline kaydının sağlanması talebi konusunu ise görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ettiler.

Çorlu'da bulunan bazı cadde ve sokakların içkili yer bölgesi dışına çıkarılması konusu görüşen meclis üyeleri İçişleri Komisyonu raporu doğrultusunda kararı oy birliğiyle kabul etti.

Komisyon raporlarının okunarak meclis üyelerinin onayına sunulduğu meclis toplantısı Çorlu Belediyesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği yapılacak çalışmalar için Çorlu Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile sona erdi.