İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından olası kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı konusunda yaptığı uyarıların ardından Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını planlayarak gece ve gündüz görev alacak ekipleri koordine etti.


Beklenen kar yağışı kapsamında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını gerçekleştirecek 3 greyder, 2 tuzlama robotu, 1 kar kaplanı, 2 bekoloder, 2 loder, 1 solüsyon aracı ve 8 tuzlama personelinden oluşan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti. Kar yağışının süre ve yoğunluğuna göre ekip ve araç sayıları artırılarak çalışmalar sürdürülecek.


Öte yandan vatandaşlar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde hazırda bekleyen karla mücadele ekiplerine 444 99 59 numaralı hattı arayarak istek ve şikayetlerini iletebilecekleri de kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.