Çorlu Belediyesi kendi çitini kendisi üretiyor

Belediyenin bu sayede yüzde 45 oranında tasarruf elde edeceği kaydedildi.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine hizmet verecek olan tel çit üretim makinesi ile tel çit üretimine başladıklarını belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, tel çitlerin özellikle ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı bölgeler, mesire alanları ve spor sahalarının etrafında kullanılacağını söyledi.

"Kendimiz üreterek yüzde 45 kar elde edeceğiz”

Tel çit üretim makinesinin alınmasıyla birlikte yüzde 45 oranında tasarruf elde edileceğini belirten Başkan Yardımcısı Tunçcan, “Tel çit üretim makinesiyle günde ortalama 600 metrekare ve 4 metre 20 santim yüksekliğinde rulo şeklinde tel çit üretimi yapabiliyoruz. Birçok alanda kullanılacak olan tel çitleri kendimiz üreterek önemli ölçüde tasarruf elde etmiş olacağız. Örneğin hazır kafes tel çit, direk ve montaj dahil metrekare maliyeti ile kendi imalatımız arasında önemli bir fark var. Kendi üretimimiz ile yaklaşık olarak yüzde 45 oranında maliyeti düşürmüş oluyoruz. İlk etapta üretmeyi planladığımız tel çit 7 bin 560 metrekare olacak. Bu tel çitleri Sarılar Mahallesi gölet etrafı, Önerler Mahallesi ağaçlandırma alanı, Öğretmenler Ormanı, Hürriyet Mahallesi ağaçlandırma alanı ve yeni mezarlıkta kullanacağız” dedi.

Bu alanların dışarıdan satın alınarak çitle çevrilmesinin maliyetinin 400 bin TL olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Tunçcan, “Kendi imalatımızla maliyet 220 bin TL'ye düşüyor. Sadece bu alanlarda yapacağımız üretimde 180 bin TL kar elde etmiş oluyoruz. Yerli üretim olan tel çit üretim makinesinin maliyeti ise KDV dahil 82 bin 600 TL. Tel aralıklarının 4 ile 8 santimetre olduğu çitlerimizi ağaçlandırdığımız bölgelerde, mesire alanlarında ve spor sahalarının etrafında kullanacağız” diye konuştu.