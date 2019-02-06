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Çorlu Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Şubat ayı olağan meclis toplantısında Gayrimenkul Satış Komisyonu'na Feray Karagöz'ün asil, Ateş Akdere'nin yedek üye olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kadro ve derece değişikliklerinin görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Çorlu Belediyesi ile kurumlar arasında imzalanan protokoller gereği güvence bedelinin banka teminat mektubu olarak karşılanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.


Okul binalarında kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı ihtiyacının karşılanması konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında ilçedeki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusu da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporları da okunarak meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

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