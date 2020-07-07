Çorlu Belediyesi personeline işaret dili eğitimi

İşaret dili eğitimi dersleri Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde İşaret Dili Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Reyhan Çalışır tarafından veriliyor.

Personelin eğitim almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Belediye binamıza gelen her vatandaşımıza eşit hizmet sunmak temel prensiplerimizden biri. Engelli bireylerimizi de düşünerek personelimizin işaret dili dersleri almasını uygun gördük. Çalışanlarımızın da hevesle eğitime katılması bizleri çok mutlu etti. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize ağırlıklı olarak vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olan personelimiz katılıyor. Hem vatandaşlarımız hem de personelimiz için verimli bir eğitim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.