İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu Belediyesi personeline işaret dili eğitimi

Çorlu Belediyesi, engelleri ortadan kaldırmak ve tüm vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.


İşaret dili eğitimi dersleri Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde İşaret Dili Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Reyhan Çalışır tarafından veriliyor.


Personelin eğitim almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Belediye binamıza gelen her vatandaşımıza eşit hizmet sunmak temel prensiplerimizden biri. Engelli bireylerimizi de düşünerek personelimizin işaret dili dersleri almasını uygun gördük. Çalışanlarımızın da hevesle eğitime katılması bizleri çok mutlu etti. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize ağırlıklı olarak vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olan personelimiz katılıyor. Hem vatandaşlarımız hem de personelimiz için verimli bir eğitim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.