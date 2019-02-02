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Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis gündemi belli oldu

Tekirdağ Çorlu Belediyesinin 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği Şubat ayı olağan meclis toplantısında ele alınacak olan gündem maddeleri belirlendi.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında toplanacak olan meclis üyeleri, gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi yapacak. Kadro derece ve unvan değişikliklerini görüşecek olan meclis üyeleri okullarda kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı ihtiyacı konularını görüşecek.


Amatör spor kulüplerine yardım konusunu da görüşecek olan meclis üyeleri, Atatürk Enstitüsü olarak kullanılan binanın birinci katının kiralanması hususunu da karara bağlayacak. Atakent Kapalı Pazaryerinde Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası ile ortak proje yapılması hususunu da değerlendirecek olan meclis üyeleri ayrıca İmar Komisyonunun sunacağı raporları da karara bağlayacak.

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