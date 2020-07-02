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Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 3 ek gündem maddesinin Meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi.


Çorlu Belediyesi mülkiyetindeki Seymen Mahallesi'nde bulunan bir parselin askeri alanda kalan kısmının ifrazından oluşan başka bir parselinin Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi'ne devri talebini görüşen meclis üyeleri, konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oy birliğiyle kabul ettiler.


Saray Caddesi cephe düzenlemesi konusunu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri Çorlu Belediyesi tarafından işletilen kafelerde uygulanan ücret tarifesinin güncellenmesi konusunu da komisyonda görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale etti. Meclise verilen arada toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu yeni ücret tarifesini belirleyerek meclisin oylamasına sundu. Güncellenen ücret tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.


Kurban pazarı ücret tarifesi konusunu da ara komisyonda görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oy birliğiyle kabul eden meclis üyeleri verilen arada toplanarak Plan ve Bütçe Komisyonu ücret tarifesini belirleyerek meclisin oylamasına sundu. Kurban pazarı ücret tarifesi oy birliğiyle kabul edildi.


Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporları okunarak mecliste kabul edildi.

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