Çorlu Belediyesinden asfalt sezonuna hazırlık

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şinasi Kurşun Caddesi'nde asfalt çalışması öncesinde TESKİ, TREDAŞ ve GSM şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının yanı sıra hava şartları nedeniyle yıpranan asfaltı kaldırarak birinci etap asfalt kazıma çalışmalarını tamamladı.

Reşadiye ve Muhittin mahallelerini birbirinden ayıran Şinasi Kurşun Caddesi'nde serili asfaltın TESKİ, TREDAŞ ve GSM şirketleri tarafından yürütülen elektrik, kablo TV ve fiber optik alt yapı çalışmaları ve hava şartlarından dolayı yıpranmasının ardından harekete geçen Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt kazıma makinesi ile zeminde bulunan asfaltı kazıyarak kaldırdı.

Ekipler yürütülen asfalt kazıma çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimi öncesinde son kontrollerini yaparak yolu tekrar ulaşıma kapadı.

Bir kısmı tamamlanan çalışmaların ardından Şinasi Kurşun Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirilecek. Birinci etabın tamamlanmasıyla birlikte çalışmalar etaplar halinde devam edecek.

Öte yandan asfalt kazıma çalışmalarının ardından zeminden alınan kırpıntı asfalt ise farklı yerlerde zemin malzemesi olarak kullanılacak.