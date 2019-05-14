Çorlu Belediyesinden Bulgaristan'daki soydaşlara iftar

Çorlu Belediyesince düzenlenen ve yurt dışında bulunan soydaşlarla kaynaşmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek için düzenlenen iftar yemeklerin de bu yıl da Bulgaristan'daki soydaşlarla bir araya gelindi.

Bulgaristan'ın Razgrad İli İsperih (Kemallar) ilçesi ile Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) ilinde düzenlenen iftar yemeklerine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin'in yanı sıra Avrupa Birliği Milletvekili Filiz Hüsmenova, Dobriç Milletvekili Hasan Ademov, Dobriç Belediye Başkanı Yordan Yordanov ve Dobriç Müftüsü Bilyal Darcan ile çok sayıda soydaş katıldı.

Başkan Sarıkurt, Soydaşlara Çorlu halkının selamlarını iletti

Çorlu Belediyesinin düzenlediği iftar yemeklerinde soydaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Sarıkurt, Ramazan ayının İslam alemindeki önemine ve içinde barındırdığı birleştirici, bütünleştirici ve barışçıl unsurlara dikkat çekerek soydaşlara Ramazan'ın bereketli sofralarında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek iftara katılan soydaşlara Çorlu halkının selamlarını iletti.