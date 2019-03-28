Çorlu Belediyesinden "Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna" projesi

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan ve onlarca gönüllünün bir araya gelerek büyük emek harcadığı ‘Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna' projesi ilk günden 50 bini aşkın izlenme sayısıyla rekor kırdı.

Çorlu'nun birlik ve beraberliğini simgeleyen en güzel örneklerden biri olacak olan ‘Çorlu İçin Çal' projesi için 4 Ocak'ta yapılan görüşme sonrasında gerekli adımlar atılarak çalışma ekibi oluşturuldu ve seslendirilecek türkü kararlaştırıldı. 20 Ocak'ta çalışmalara başlanarak, yapılan araştırmalar sonucunda Çorlulu Hikmet Tuncer'e ait olduğu öğrenilen ‘Bahçalarda Börülce' eserinin seslendirilmesine karar verildi.

Zor ve eğlenceli anlar

34 kişiden oluşan Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun muhteşem gösterisiyle renklenen video klipte, 32 solist, 30 enstrümanist ve 24 kişiden oluşan koronun katılımıyla Bahçalarda Börülce türküsü seslendirildi. Türküyü seslendiren, enstümanları çalan ve teknik ekip de dahil olmak üzere projeye yalnızca Çorlu'da yaşayanlar katıldı.

14 gün boyunca süren Çorlu'nun mahalleleri, tarihi yerleri ve kentin simgesi denilebilecek noktalar olmak üzere toplam 38 farklı mekanda dış çekim yapıldı. Video klip, yaklaşık iki ay gibi kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların beğenisine sunuldu

Çorlu için atan kalpler

Çorlu için atan kalplerin buluşmasıyla ortaya çıkan ‘Çorlu İçin Çal, Söyle, Oyna' video müzik klibinde finale gelindiğinde ise muhteşem bir performansa tanık olundu. Proje süresince müzikleri çalan, şarkıları söyleyen, keyifle dans eden herkes Çorlu Belediye binasının önünde buluşarak projeyi adeta taçlandırdı. Bir araya gelen ekibe, belediye personeli ve vatandaşların da katılımıyla görkemli bir final sahnesi kaydedildi. Çorlu'yu seven, kente gönül veren kişiler Çorlu için çaldı, söyledi, oynadı ve alkışladı.