Çorlu Belediyesinden eğitime destek

Bilime destek ve yatırım yapmayı amaç edinen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Bilim ve Kültür Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, öğrencilerle ve eğitmenlerle görüştü. Çorlu Belediyesi olarak çocukların bilimle iç içe bir eğitim sistemi içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Sarıkurt, Çorlu Bilim ve Kültür Merkezi Müdürlüğüne 10 adet bilgisayar, 10 adet lazer yazıcı ve 2 adet üç boyutlu yazıcı desteğinde bulunduklarını belirtti.

“Fark oluşturmak için çalışacağız”

Başkan Sarıkurt, “Teknolojik gelişmeler eğitim sürecinin yapısını değiştirmekte ve eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Dolayısıyla teknolojinin eğitim ve öğretim uygulamalarındaki önemi sürekli artmaktadır. Çorlu Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın eğitim hayatında fark oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitime yapılan yatırım en önemli yatırımdır” dedi.