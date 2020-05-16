Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesi ana hizmet binasında yer alan Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında birim müdürleri tarafından pandemi sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler raporlar ile anlatıldı.

Korona virüs salgını ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren alınan tedbirler ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, Zabıta Müdürü Birol Uçar, Destek Hizmetleri Müdürü Selim Özkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü temsilcisi İlker Akın ve Fen İşleri Müdürü Melih Yamaç tarafından sunum yapıldı. Sunumların ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bilgilendirmede bulundu ve yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Başkan Sarıkurt, “Bugün sizlere pandemi süresince vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi anlattık. Belediye başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve ekiplerimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte hepimiz önlemlerimizi alarak koronavirüs salgınına karşı ciddi bir mücadele verdik. Mücadelemiz daha bitmedi; tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.