Çorlu Belediyesinden yapılandırma uyarısı

taksit ödemeleri ve 7020 ile 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ayrıca 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 7020 sayılı Kanunun 18. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 11. taksit ödemelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 01 Haziran 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler” dedi.

Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.