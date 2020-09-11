Çorlu Belediyesi'nden yapılandırma uyarısı

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için, 13. taksit ödemelerinin 30 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Eylül 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızdan çağrı merkezimize ulaşarak ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi.

Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.