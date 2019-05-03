Çorlu Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Çorlu Çiftçi Malları Koruma Heyetine Erkan Uslukan, Ruşit Öztürk, Mustafa Kocamanlar, Mustafa Şener ve Engin İşcan asil üye, Mehmet Aksöz, Mustafa Akbay, Kemal Erduran, Vasfi Uysalcan ve Hüseyin Altın yedek üye olarak oy çokluğuyla seçildi. Çiftçi Malları Murakebe Heyetine Hasan Sağlam, Bilgin Gözütok, Oktay Pehlivanoğlu, Hüseyin Fındıcak ve Recep Şişman asil üye, Aydın Dinler, Zafer Üstün, Naim Türkseven, Özcan Topuz ve Alpay Bülbül yedek üye olarak yine oy çokluğuyla seçildiler.

2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda mülkiyeti Çorlu Belediyesi'ne ait olan Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir parselin TESKİ tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kent temizliği için malzemeli araç çalıştırılması için 3 yıllığına hizmet alımı konusunun da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun iki raporu Meclis Üyesi Değer Kara tarafından okundu ve raporlar tek tek oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Pamukkale Üniversitesi'nin ilçe genelinde yer alan taksi duraklarıyla ilgili hazırladığı raporun görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılında yapılacak festival, resmi tören ve organizasyonların programlarının içeriğinin görüşülmek üzere Sosyal Etkinlikle ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunun 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacağı kaydedildi.