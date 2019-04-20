Çorlu Belediyesinin yeni başkan yardımcıları göreve başladı

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısı sonrası Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından başkan yardımcılığı görevine getirildiği açıklanan Adnan Kum, Güner Çetin ve Özcan Veysel Tunçcan, görevlerine başladılar.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcılarından Adnan Kum İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünden; Güner Çetin, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden; Özcan Veysel Tunçcan ise Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu olacak.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Görevine başlayan Başkan Yardımcısı Adnan Kum, "Kentimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Başkan yardımcılığı görevimizi güvenilir ve dürüst temeller üzerine oturtacağız. Bizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü bir belediye olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeni nesil belediyecilik yapacağız"

Yeni nesil belediyecilik anlayışını yakından takip edeceklerini belirten Başkan Yardımcısı Güner Çetin, "Çorlu'da halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Teknolojik yenilikleri kullanarak halkımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz. Belediyecilik bir ekip işidir ve bu hizmetlerin ortaya çıkması için tüm ekip arkadaşlarımla canla başla çalışacağız. Başkan yardımcılığı görevimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ayrım gözetmeksizin hizmet vereceğiz"

Toplumun her kesimine ayrım gözetmeksizin hizmet götürüleceğini söyleyen Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan ise "Başkan yardımcılığı görevimize layık olacak ve kentimizin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda projeler üreteceğiz. Çözüm odaklı bir anlayış ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin gurur duyarak yaşayacağı bir kent için el ele verip, sevgi ve saygıya dayalı ekip ruhuyla çalışacağız" diye konuştu.