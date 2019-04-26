"Çorlu Botanik Fest" başladı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen “Botanik Fest” büyük bir coşkuyla başladı.

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Çorlu'nun ilk botanik festivali özelliği taşıyan Çorlu Botanik Fest, açılış korteji ile Çorlulularla buluştu. Animatörler ve bandoyla şenlenen, korteje özel çiçekli süslerle görsel bir şölen yaratan korteji Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalık karşıladı.

Festivale Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Festivaller şehrimizin marka değerini yükseltiyor”

Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki festival katılımcılarını selamlayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı konuşmada, “Trakya'mızın çiçeği Çorlu'muzda turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi; şehre hem turistik hem ekonomik anlamda katkı sağlanması amacıyla paydaşlarımızla birlikte Çorlu Botanik Festivali'ni düzenliyor olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarlar, festivaller, kültürel etkinlikler şehrin marka değerini yükselten son derece önemli etkinliklerdir. Bizler de Çorlu'muzun marka değerini yükseltmek, sosyal ve kültürel hayatını renklendirmek için festivaller düzenlemeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“Çorlu'muz ve bölgemiz için bir ilk”

İşte bugün yepyeni bir festivalle karşınızdayız diyen Başkan Sarıkurt, “Çorlu Botanik Festivali hem Çorlu'muz için hem de bölgemiz için bir ilk olacak; baharın en güzel günlerini yaşadığımız şu günlerde, Çorlu Botanik festivali sayesinde Çorlu'muz çiçek gibi açacak. Yerel üreticilerimizin, esnafımızın, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmalar, konserler, sergiler, çalışma atölyeleri, çocuk etkinlikleri ile Çorlu Botanik Festivali, Çorlu'muz için bir ilk olacak ve şehrimize renk katacak. Şehrimizin marka değerini yükselteceğine yürekten inandığım bu projede çalışan paydaşlarımız Çorlu Kaymakamlığımıza, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne, Çorlu Belediyemizin çalışanlarına, kısacası festivalimizin açılmasında emeği geçen herkese, katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 10 gün boyunca şehrimize renk katacak, ticari ve kültürel hayatı canlandıracak Çorlu Botanik Festivali'mizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Sarıkurt'un konuşmasının ardından Çorlu Botanik Fest'in açılış kurdelesi kesildi.