Çorlu Deresi'nden alınan numune inceleniyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, gri renkte akmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunurken, alınan numuneler incelenmek üzere merkeze gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde daha önce kırmızı renkte akmaya başlayan Veliköy Mahallesi ile Karaağaç Mahallesi arasında kalan Çorlu Deresi dün akşam saatlerinde gri renkte akmaya başladı. Vatandaşlardan gelen ihbarların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde derede inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, dereden numune alındığını ifade ederek, deredeki renk değişimine neden olan maddeyi tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Daha önce de kırmızı renkte akmıştı

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da derenin şu an normal renkte aktığını ifade ederek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün incelemesinin devam ettiğini söyledi. Dere, birkaç hafta önce de fabrikadan atılan kimyasal maddeler nedeniyle kırmızı renkte akmaya başlamıştı. Çorlu Deresi yakınında bulunan Veliköy Mahallesi vatandaşları da duruma tepki göstererek, deredeki renk değişimine fabrikalardaki kimyasal madde atıklarının neden olduğunu söyledi. Daha önce de bu tür olayların meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.