Çorlu Deresi'ni griye boyayan firmalara ceza yağdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çorlu Deresi'nin griye boyanmasına neden olan kimyasal maddeyi atan

3 işletmeye 291 bin 755 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy-Karaağaç Mahallesi arasında kalan Çorlu Deresi'ne kimyasal atık bırakan işletmeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “27 Kasım 2018 tarihinde müdürlüğümüze gelen Çorlu Çayı'ndaki gri renk değişimi ihbarı üzerine olay mahallinde yapılan tespit, inceleme, numune alımı ve değerlendirmeler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davrandığı tespit edilen 2 adet işletmeye çevre lisansı ve 1 adet işletmeye çevre izni bulunmaması nedeniyle mezkur kanun gereği idari işlemler tesis edilmiş olup, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması kapsamında da iş ve işlemler yaptırılmış olup, bölgenin hassasiyetle takip edildiğinin bilinmesi hususunda bilgilerinize rica ederim” denildi.

3 işletmeye toplam 291 bin 755 lira idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili takibin sürdüğü belirtildi.