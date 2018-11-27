Çorlu Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane oldu

Kuruma belgesini Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir takdim etti.

Programda Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Onar'a bebek dostu kurum belgesini takdim eden Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, "Doğum eyleminin normalleştirilmesi, gebe olarak kadının güçlendirilmesi ve otonomisinin sağlanması, sağlık hizmeti sunanlar açısından zarar vermemek ve sunduğu himmetlerden sorumlu olmak şeklinde uluslararası temel yaklaşıma sahip anne dostu felsefesi çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar ülkemizde Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından başlatıldı. Günümüzde de artan bir ivme ile devam ediyor" dedi.

Becerir ayrıca, "Tekirdağ genelinde anne adaylarına güvenli, konforlu ve kaliteli doğum hizmetinin sunumu açısından özetle doğum ünitesi fiziki durumu, doğum ünitesi ekipmanları, enfeksiyonun önlenmesi, hasta ve ilaç güvenliği, anne, bebek bakım izlemine yönelik düzenlemeler, transfüzyon güvenliği, acil durumlar ile ilgili standartlara ait kriterlerin değerlendirilmesi kapsamında anne dostu hastane çalışmaları ilimizde 2017 yılı itibarı ile Çorlu ve Çerkezköy İlçe Devlet Hastanelerimizde başlatılmıştır. Nisan 2018 tarihinde bakanlığımız tarafında yerinde yapılan değerlendirme sonucu Çorlu ve Çerkezköy ilçe devlet Hastanelerimizde Anne Dostu Hastane unvanı alarak Türkiye'de ilk 30 hastane arasına girmiştir. Ülkemiz genelinde güncel halinde sayıca 48 civarında anne dostu hastane unvanı alan sağlık kuruluşu bulunmaktadır" diye konuştu.