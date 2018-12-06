Çorlu Devlet Hastanesi disleksi farkındalığını artıracak

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ikinci dönem proje başvuru sonuçları doğrultusunda başarılı bulunan Dahilerin Farkındalığı İçin Disleksi Eğitimi sözleşmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Çorlu Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, psikiyatri uzmanları, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve hemşirelerden oluşan 12 kişilik ekip 2 grup şeklinde eğitim alacak. Her grup için 14 saat olarak düzenlenecek eğitimin toplam süresi 28 saat olacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan ve 4 gün sürecek eğitim ile disleksinin farkındalığı arttırılmış olacak.