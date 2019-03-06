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Çorlu Devlet Hastanesinden büyük başarı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yer alan tüm özel ve kamu hastanelerini kapsayan değerlendirmeler kapsamında Çorlu Devlet Hastanesi 100 üzerinden 99,23 kalite puanı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.



Çorlu Devlet Hastanesinin elde ettiği başarı ile ilgili olarak bilgi veren Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, “Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde tüm özel ve kamu hastanelerini kapsayan değerlendirmeler yapılıyor. Tekirdağ ili dışından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetçiler, Çorlu Devlet Hastanesini 25-27 Şubat 2019 tarihleri arasında 3 gün değerlendirmeye tabi tutmuşlardı. Sağlık Bakanlığından değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Çorlu Devlet Hastanesi sağlıkta kalite standartlarındaki tüm kriterler üzerinden büyük bir başarıya imza atarak 100 üzerinden 99,23 kalite puanı aldı. Bu başarının ortaya çıkmasında emeği geçen tüm hastane personeline teşekkür ediyorum” dedi.

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