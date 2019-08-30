Çorlu Festivali başladı

'su düzenlenen Çorlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Festivali başladı.

Çorlu Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali, festival açılış korteji ile start aldı. Sanata, müziğe, spora dair pek çok farklı etkinliğin yer alacağı, Çorlu için gelenekselleşmiş festival, Anadolu'nun farklı yörelerine ait birbirinden farklı Türk el sanatları örneklerinin yer aldığı Geleneksel El Sanatları Çarşısı'nın açılış töreni ile başladı. Çorlu Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan otopark alanında kurulan Geleneksel El Sanatları açılış törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bulgaristan Edirne Konsolosu Radoslava Kafedjiyska, Bosna Hersek Cumhuriyeti 1. Genelkurmay Başkanı Sefer Haliloviç, Rumeli Balkan Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Refik Akova, Çorlu Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, halk dansları ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen, unutulmaya yüz tutmuş sanatların temsilcileri el sanatları ustalarını Çorlu ve bölge halkı ile buluşturuyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Sarıkurt, tüm Çorluluları geleneksel Türk el sanatlarının en seçkin eserlerini görmek üzere 4 gün boyunca açık olacak geleneksel el sanatları çarşısına davet etti.

Konuşmaların ardından geleneksel el sanatları çarşısının açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri ile vatandaşlar sanat stantlarını gezerek sanatçıların eserleri hakkında bilgi edindi.

Geleneksel el sanatları çarşısının açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Hanımeli Günleri'nin açılışı da gerçekleştirildi. Kadınların el emeklerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri bir süre kadın emekçilerle sohbet etti.

Açılışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan festival korteji, bandonun çaldığı müzikler ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Birbirinden renkli anlara sahne olan festival korteji, Cumhuriyet Parkı'nda kurulan festival alanında son buldu.