Çorlu gece gündüz asfaltlanıyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, çalışmaların tamamlandığı Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 20 personel, 1 finisher, 2 silindir, 1 bekoloder, 1 bobcat, 1 freze, 1 greyder ve 6 kamyon ile yürütülen asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Gece geç saatlere kadar devam eden asfalt serim çalışmaları kapsamında 450 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Asfalt serim çalışmalarının hava şartları el verdiği ölçüde şehrin muhtelif noktalarında sürdürüleceği kaydedildi.