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Çorlu güne sisle uyandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi şehir merkezinde 40 ila 50 metreye ere yataklarının da bulunduğu şehir dışı yollarda ise yer yer 30 metreye kadar düştü.


Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı. Sis nedeniyle servis güzergahlarında trafikte yoğunluk yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu maddi hasarlı kazaların da yaşandığı ilçede olası kazaların önüne geçmek için polis ekipleri de tedbir aldı.


Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis havanın aydınlanmaya başlaması ve güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte yavaş yavaş etkisini yitirdi.

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